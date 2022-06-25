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США ужесточили контроль за оборотом оружия. Байден подписал закон

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден подписал первый крупный за последние десятилетия федеральный закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, закон был принят после недавних расстрелов в начальной школе Увалде (Техас) и супермаркете в Буффало (Нью-Йорк). Палата представителей одобрила его в пятницу, а Сенат в ходе ночного голосования в четверг.

Новый федеральный закон направлен на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, однако не запрещает какие-либо виды оружия, на чем настаивал сам Байден и Демократическая партия.

В частности, штаты смогут получить 750 млн долларов на реализацию программ кризисного вмешательства. Речь о том, чтобы на основании судебных постановлений временно лишить людей, которые находятся в кризисной ситуации, доступа к огнестрельному оружию.

Кроме того, закон закрывает давнюю так называемую "лазейку бойфренда", которая запрещала иметь оружие осужденным за домашнее насилие в отношении супругов, с которыми у них были общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали, но не включала партнеров, которые не могли проживать вместе, состоять в браке или иметь общих детей.

При этом закон позволяет осужденным за мелкие преступления, связанные с домашним насилием, восстановить свои права на оружие через пять лет.

Напомним, президент США Джо Байден предлагал ввести запрет на продажу автоматического оружия, магазинов и патронов к нему.

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