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США посилили контроль за обігом зброї. Байден підписав закон

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент США Джо Байден підписав перший великий за останні десятиліття Федеральний закон про посилення контролю за обігом зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначимо, закон був прийнятий після недавніх розстрілів в початковій школі Увалде (Техас) і супермаркеті в Буффало (Нью-Йорк). Палата представників схвалила його в п'ятницю, а Сенат в ході нічного голосування в четвер.

Новий Федеральний закон спрямований на боротьбу з насильством із застосуванням вогнепальної зброї, проте не забороняє будь-які види зброї, на чому наполягав сам Байден і демократична партія.

Зокрема, штати зможуть отримати 750 млн доларів на реалізацію програм кризового втручання. Мова про те, щоб на підставі судових постанов тимчасово позбавити людей, які перебувають у кризовій ситуації, доступу до вогнепальної зброї.

Крім того, закон закриває давню так звану "лазівку бойфренда", яка забороняла мати зброю засудженим за домашнє насильство щодо подружжя, з якими у них були спільні діти, або партнерів, з якими вони спільно проживали, але не включала партнерів, які не могли проживати разом, перебувати в шлюбі або мати спільних дітей.

При цьому закон дозволяє засудженим за дрібні злочини, пов'язані з домашнім насильством, поновити свої права на зброю через п'ять років.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пропонував ввести заборону на продаж автоматичної зброї, магазинів і патронів до нього.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден