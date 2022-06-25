США ужесточили контроль за оборотом оружия. Байден подписал закон
Президент США Джо Байден подписал первый крупный за последние десятилетия федеральный закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отметим, закон был принят после недавних расстрелов в начальной школе Увалде (Техас) и супермаркете в Буффало (Нью-Йорк). Палата представителей одобрила его в пятницу, а Сенат в ходе ночного голосования в четверг.
Новый федеральный закон направлен на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, однако не запрещает какие-либо виды оружия, на чем настаивал сам Байден и Демократическая партия.
В частности, штаты смогут получить 750 млн долларов на реализацию программ кризисного вмешательства. Речь о том, чтобы на основании судебных постановлений временно лишить людей, которые находятся в кризисной ситуации, доступа к огнестрельному оружию.
Кроме того, закон закрывает давнюю так называемую "лазейку бойфренда", которая запрещала иметь оружие осужденным за домашнее насилие в отношении супругов, с которыми у них были общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали, но не включала партнеров, которые не могли проживать вместе, состоять в браке или иметь общих детей.
При этом закон позволяет осужденным за мелкие преступления, связанные с домашним насилием, восстановить свои права на оружие через пять лет.
Напомним, президент США Джо Байден предлагал ввести запрет на продажу автоматического оружия, магазинов и патронов к нему.
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