США посилили контроль за обігом зброї. Байден підписав закон
Президент США Джо Байден підписав перший великий за останні десятиліття Федеральний закон про посилення контролю за обігом зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначимо, закон був прийнятий після недавніх розстрілів в початковій школі Увалде (Техас) і супермаркеті в Буффало (Нью-Йорк). Палата представників схвалила його в п'ятницю, а Сенат в ході нічного голосування в четвер.
Новий Федеральний закон спрямований на боротьбу з насильством із застосуванням вогнепальної зброї, проте не забороняє будь-які види зброї, на чому наполягав сам Байден і демократична партія.
Зокрема, штати зможуть отримати 750 млн доларів на реалізацію програм кризового втручання. Мова про те, щоб на підставі судових постанов тимчасово позбавити людей, які перебувають у кризовій ситуації, доступу до вогнепальної зброї.
Крім того, закон закриває давню так звану "лазівку бойфренда", яка забороняла мати зброю засудженим за домашнє насильство щодо подружжя, з якими у них були спільні діти, або партнерів, з якими вони спільно проживали, але не включала партнерів, які не могли проживати разом, перебувати в шлюбі або мати спільних дітей.
При цьому закон дозволяє засудженим за дрібні злочини, пов'язані з домашнім насильством, поновити свої права на зброю через п'ять років.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пропонував ввести заборону на продаж автоматичної зброї, магазинів і патронів до нього.
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