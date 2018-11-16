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США не підуть із Південно-Китайського моря, - Пенс

Новини » Політика    16.11.2018 - 11:37
США не підуть із Південно-Китайського моря, - Пенс
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс наголосив, що у цій зоні, зокрема, зосереджені національні інтереси Штатів

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що акваторія Південно-Китайського моря не належить жодній з держав, і американські кораблі з літаками продовжать курсувати скрізь, де це допускає міжнародне право. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Пенс наголосив, що у цій зоні, зокрема, зосереджені національні інтереси країни.

"Південно-Китайське море не належить жодній з держав, і ви можете бути впевнені: Сполучені Штати продовжуватимуть плавати і літати там, де це допускається міжнародним правом, і де зосереджені наші національні інтереси", - заявив віце-президент.

Зазначимо, що Штати провели серію навчань "свобода судноплавства" у Південно-Китайському морі, чим викликали обурення Китаю. Так, у Пекіні переконані, що дії США загрожують суверенітету Китайської народної республіки.

Додамо також, що претензії на акваторію Південно-Китайського моря має не лише КНР, а й Бруней, Малайзія, Філіппіни, В'єтнам і Тайвань.

Нагадаємо, США виступають проти зростання військової активності КНР у Південно-Китайському морі. Помічник американського президента з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США не підтримують одностороннє збільшення військової активності Пекіну у Південно-Китайському морі і збільшують свою активність у його водах.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні Китай відправив групу бомбардувальників на острів у спірних водах Південно-Китайського моря.

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