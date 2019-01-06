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В США уволился глава аппарата Минобороны

Новости » Политика    06.01.2019 - 17:59
В США уволился глава аппарата Минобороны
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В заявлении об увольнении чиновник отметил, что ему "пора возвращаться в частный сектор"

Глава аппарата Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Кевин Суини уволился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Издание подчеркивает, что Суини стал уже третьим высокопоставленным чиновником Пентагона, который подал в отставку после решения президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

"Пора возвращаться в частный сектор", - отметил Суини в заявлении об увольнении.

Чиновник подчеркнул, что для него "было честью служить" вместе с коллегами, однако о президенте США упоминания не было.

Добавим также, что должность главы аппарата Пентагона Суини занимал с января 2017 года.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру экс-сенатора от штата Вирджиния Джима Уэбба на пост министра обороны страны.

Как писало РБК-Украина ранее, недавно Трамп объявил об увольнении с поста министра обороны Джеймса Мэттиса.

Добавим, президент США заявил, что с 1 января 2019 года Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности министра обороны США. Американский лидер назвал Шанахана очень талантливым и выразил уверенность, что он будет "замечательным" на этом посту.

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Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты Америкиувольнение
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