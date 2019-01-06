ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У США звільнився глава апарату Міноборони

Новини » Політика    06.01.2019 - 17:59
У США звільнився глава апарату Міноборони
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У заяві про звільнення чиновник зазначив, що йому "час повертатися у приватний сектор"

Голова апарату Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Кевін Суіні звільнився. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Видання підкреслює, що Суіні став уже третім високопоставленим чиновником Пентагону, який подав у відставку після рішення президента США Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії.

"Час повертатися у приватний сектор", - зазначив Суіні у заяві про звільнення.

Чиновник підкреслив, що для нього "було честю служити" разом з колегами, однак про президента США згадки не було.

Додамо також, що посаду голови апарату Пентагону Суіні займав із січня 2017 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кандидатуру екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Вебба на пост міністра оборони країни.

Як писало РБК-Україна раніше, нещодавно Трамп оголосив про звільнення з поста міністра оборони Джеймса Меттіса.

Додамо, президент США заявив, що з 1 січня 2019 Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовим" на цій посаді.

США планують залишити частину військ на півдні Сирії США хочуть зменшити військову присутність у Сомалі
Новини України ПентагонСполучені Штати Америкиувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся