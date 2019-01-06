У США звільнився глава апарату Міноборони

Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

У заяві про звільнення чиновник зазначив, що йому "час повертатися у приватний сектор"

Голова апарату Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Кевін Суіні звільнився. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Видання підкреслює, що Суіні став уже третім високопоставленим чиновником Пентагону, який подав у відставку після рішення президента США Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії.

"Час повертатися у приватний сектор", - зазначив Суіні у заяві про звільнення.

Чиновник підкреслив, що для нього "було честю служити" разом з колегами, однак про президента США згадки не було.

Додамо також, що посаду голови апарату Пентагону Суіні займав із січня 2017 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кандидатуру екс-сенатора від штату Вірджинія Джима Вебба на пост міністра оборони країни.

Як писало РБК-Україна раніше, нещодавно Трамп оголосив про звільнення з поста міністра оборони Джеймса Меттіса.

Додамо, президент США заявив, що з 1 січня 2019 Патрік Шанахан стане виконуючим обов'язки міністра оборони США. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовим" на цій посаді.