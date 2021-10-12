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США уверены, что Германия не пойдет на уловки при сертификации "Северного потока-2"

Автор: Юрий Дощатов

Германия не пойдет на уловки и при сертификации "Северного потока-2" применит все нормы Третьего энергопакета. Газопровод не будет запущен до завершения сертификации.

Об этом старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли Германия, установить виртуальную точку передачи газа в морской 12-мильной зоне и обойти нормы Третьего энергопакета, Хохштайн заявил:

"Я этот вопрос поднимал с представителями правительства Германии. С моей точки зрения, это было бы уловкой, чтобы обойти условия, а не серьезный подход к реальному применению норм (Третьего энергопакета, - ред.)".

Хохштайн отметил, что у него был активный откровенный диалог с представителями немецкого правительства. "Я очень надеюсь, что там серьезно относятся к совместному заявлению США и Германии, поэтому в этом отношении проблем не возникнет", - добавил он.

По его словам, для сертификации "Северного потока-2" нужно будет 6-7 месяцев. "В совместном заявлении США и Германии немецкое правительство сказало, что будет следить за тем, чтобы Третий энергопакет был учтен и в духе, и в букве решения. И мы, США, будем продолжать влиять на немецкое правительство, чтобы было именно так", - сказал он.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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Северный поток-2