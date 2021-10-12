США впевнені, що Німеччина не піде на виверти при сертифікації "Північного потоку-2"

Відповідаючи на питання, чи може Німеччина, встановити віртуальну точку передачі газу в морській 12-мильній зоні і обійти норми Третього енергопакету, Хохштайн заявив:

"Я це питання піднімав з представниками уряду Німеччини. З моєї точки зору, це було б вивертом, щоб обійти умови, а не серйозний підхід до реального застосування норм (Третього енергопакету, - ред.)".

Хохштайн зазначив, що у нього був активний відвертий діалог з представниками німецького уряду. "Я дуже сподіваюся, що там серйозно ставляться до спільної заяви США і Німеччини, тому в цьому відношенні проблем не виникне", - додав він.

За його словами, для сертифікації "Північного потоку-2" потрібно буде 6-7 місяців. "У спільній заяві США і Німеччини німецький уряд сказав, що буде стежити за тим, щоб Третій енергопакет був врахований і в дусі, і в букві рішення. І ми, США, будемо продовжувати впливати на німецький уряд, щоб було саме так", - сказав він.

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