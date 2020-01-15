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В США увеличилось количество пострадавших после сброса топлива на начальные школы

Новости » В мире     15.01.2020 - 11:04
В США увеличилось количество пострадавших после сброса топлива на начальные школы
Скриншот (youtube.com/Bro vs. Sis)

Количество пострадавших увеличилось до 60 человек

В США увеличилось количество пострадавших в городе Кадахи возле Лос-Анджелеса после того, как самолет сбросил авиационное топливо над густонаселенным районом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 60 человек получили медицинскую помощь после того, как топливо было сброшено на учебные учреждения.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадал 31 человек, из них 20 - дети, и 11 - взрослые. Они получили незначительные повреждения, не требующие госпитализации.

Напомним, через несколько минут после старта пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с механической неисправностью на борту.

Пилот решил применить аварийный сброс топлива, чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера. Топливо не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школ. Самолет в результате благополучно приземлился.

Соответствующие органы США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Также сообщалось, что за последние десять лет не произошло ни единого подобного случая.

Как писало ранее РБК-Украина, в Индии самолет авиакомпании Air Asia, который выполнял рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва.

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