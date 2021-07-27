США увеличили число авиаударов по "Талибану" в поддержку войск правительства Афганистана

США увеличили количество авиаударов по боевикам радикального движения "Талибан" для поддержки афганских правительственных войск. За последние несколько дней в ударах были задействованы самолеты и беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Соединенные Штаты увеличили количество авиаударов в поддержку афганских сил за последние несколько дней", - цитирует издание генерала морской пехоты США Франка Маккензи.
Он добавил, что США продолжат наносить удары по талибам в ближайшие недели, если они продолжат свои атаки. Генерал также уточнил, что афганским силам безопасности будут предоставлены разведанные, финансирование и консультации.
Издание отмечает, что на прошлой неделе Пентагон подтвердил сообщения СМИ о ночных авиаударах по талибам. Представитель ведомства майор Роберт Лодевик уточнил, что за последние несколько дней удары наносились самолетами и беспилотниками. Другие детали этих операций он не раскрыл.
В свою очередь Associated Press отмечает, что задействованная в бомбардировках талибов американская авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели из страны боевые самолеты и беспилотники.
Напомним, после начала вывода военных США из Афганистана талибы активизировали боевые действия. По последним данным, они взяли под контроль 85% территории страны. Однако афганское правительство отрицает это.