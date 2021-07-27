США увеличили число авиаударов по "Талибану" в поддержку войск правительства Афганистана

"Соединенные Штаты увеличили количество авиаударов в поддержку афганских сил за последние несколько дней", - цитирует издание генерала морской пехоты США Франка Маккензи.

Он добавил, что США продолжат наносить удары по талибам в ближайшие недели, если они продолжат свои атаки. Генерал также уточнил, что афганским силам безопасности будут предоставлены разведанные, финансирование и консультации.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Пентагон подтвердил сообщения СМИ о ночных авиаударах по талибам. Представитель ведомства майор Роберт Лодевик уточнил, что за последние несколько дней удары наносились самолетами и беспилотниками. Другие детали этих операций он не раскрыл.

В свою очередь Associated Press отмечает, что задействованная в бомбардировках талибов американская авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели из страны боевые самолеты и беспилотники.