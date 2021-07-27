США збільшили кількість авіаударів по "Талібану" на підтримку військ уряду Афганістану

"Сполучені Штати збільшили кількість авіаударів на підтримку афганських сил за останні кілька днів", - цитує видання генерала морської піхоти США Франка Маккензі.

Він додав, що США продовжать завдавати удари по талібах в найближчі тижні, якщо вони продовжать свої атаки. Генерал також уточнив, що афганським силам безпеки будуть надані розвідані, фінансування та консультації.

Видання зазначає, що минулого тижня Пентагон підтвердив повідомлення ЗМІ про нічні авіаудари по талібах. Представник відомства майор Роберт Лодевік уточнив, що за останні кілька днів удари наносилися літаками і безпілотниками. Інші деталі цих операцій він не розкрив.

У свою чергу Associated Press зазначає, що залучена в бомбардуваннях талібів американська авіація піднімалася в повітря з аеродромів за межами Афганістану, оскільки США вже вивели з країни бойові літаки і безпілотники.