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США "уважно стежать" за військовими навчаннями Китаю біля Тайваню, - Держдеп

Фото: США закликали Китай припинити тиск на Тайвань (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США закликали Китай припинити тиск на Тайвань після того, як Пекін розпочав військові навчання поблизу острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник Державного департаменту США заявив виданню, що Америка закликає Китай розпочати змістовний діалог з Тайванем.

"США продовжуватимуть уважно стежити за навчаннями", - сказав він.

Ситуація навколо Тайваню

Китай вважає Тайванський півострів своєю територією, незважаючи на їхнє бажання бути окремою демократичною державою. США підтримують владу Тайваню та неодноразово заявляли про підтримку влади острова. 

Вчора, 19 серпня, Китай розпочав повітряне та морське патрулювання та навчання ВМС та ВПС навколо острова Тайвань. Це стало реакцією на подорож до США віце-президента острова Вільяма Лая.

Також представник командування Ши І заявив, що такі навчання є "суворим попередженням сепаратистам та іноземним елементам".

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