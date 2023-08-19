Китай розпочав військові навчання біля Тайваню як "суворе попередження"

Військові Китаю в суботу, 19 серпня, розпочали повітряне та морське патрулювання та навчання ВМС та ВПС навколо острова Тайвань. Це стало реакцією на подорож до США віце-президента острова Вільяма Лая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

"Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю в суботу розпочало спільне повітряне та морське патрулювання та військові навчання ВМС і ВПС навколо острова Тайвань", - йдеться у публікації.

За словами представника командування Ши І, патрулювання та навчання здійснюються з метою відпрацювання координації військових кораблів та літаків та "їх здібності захоплювати контроль над повітряним та морським простором".

"Буде перевірено здатність збройних сил вести бойові дії в реальних бойових умовах", - заявив він.

Також Ши додав, що заходи військових "служать суворим попередженням про змову сепаратистів, які виступають за "незалежність Тайваню", з іноземними елементами та їхні провокації".

Як зазначає Reuters, перед цим Пекін назвав Лая, який є лідером на президентських виборах у Тайвані у 2024 році, "збурювачем спокою". Також Китай пообіцяв вжити "рішучих заходів для захисту національного суверенітету".

Віце-президент Тайваню в Штатах зупинився в Нью-Йорку, і через Сан-Франциско повернувся до Парагваю, який дипломатично визнає Тайбей.

Ситуація навколо Тайваню

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Острів при цьому вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Нагадаємо, що Пекін неодноразово критикував Вашингтон за взаємодію з островом, з яким останній не має офіційних дипломатичних зв'язків, у тому числі за продаж американської зброї Тайбею.

Так, нещодавно міністр оборони Китаю Лі Шанфу застеріг світ від "ігри з вогнем" щодо Тайваню.