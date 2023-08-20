США "внимательно следят" за военными учениями Китая у Тайваня, - Госдеп

Представитель Государственного департамента США заявил, что Америка призывает Китай начать содержательный диалог с Тайванем.

"США будут продолжать внимательно следить за учениями", - сказал он.

Ситуация вокруг Тайваня

Китай считает Тайваньский полуостров своей территорией, несмотря на их желание быть отдельным демократическим государством. США поддерживают власти Тайваня и неоднократно заявляли о поддержке властей острова.

Вчера, 19 августа, Китай начал воздушное и морское патрулирование и учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань. Это стало реакцией на поездку в США вице-президента острова Уильяма Лая.

Также представитель командования Ши И заявил, что такие учения являются "строгим предупреждением сепаратистам и иностранным элементам".

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