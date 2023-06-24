США уважно стежать за перебігом подій в Росії, - CNN

Американські офіційні особи уважно стежать за ситуацією в Росії, де власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав конфлікт з військовим керівництвом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний чиновник заявив, що коментарі Пригожина, в яких він закликає "зупинити військове керівництво РФ", є чимось більше, ніж його звична риторика.

"На відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про бездарність російського Міноборони, ці коментарі, схоже, не були наслідком українського військового прориву чи тактичного успіху", - зазначає видання.

Скандал з Пригожиним

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала позиції "Вагнера", через що загинула "величезна кількість солдатів". У відповідь він заявив про наміри помститися та вирушити разом з 25 тисячами солдатів "розбиратися з беззаконням в армії".

В Москві та Ростові-на-Дону введено план "Фортеця", там підняли по тривозі силовиків, а також будують на дорозі між містами блокпости.

В ФСБ порушили кримінальну справу проти Пригожина і заявили, що він закликає до фактичного початку громадянського конфлікту.

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