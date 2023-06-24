США внимательно следят за ходом событий в России, - CNN

Американские официальные лица внимательно следят за ситуацией в России, где владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал конфликт с военным руководством страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный чиновник заявил, что комментарии Пригожина, в которых он призывает "остановить военное руководство РФ", являются чем-то большим, чем его привычная риторика.

"В отличие от некоторых предварительных заявлений Пригожина о бездарности российского Минобороны, эти комментарии, похоже, не являлись следствием украинского военного прорыва или тактического успеха", - отмечает издание.

Скандал с Пригожиным

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ атаковала позиции "Вагнера", из-за чего погибло "огромное количество солдат". В ответ он заявил о намерениях отомстить и отправиться вместе с 25 тысячами солдат "разбираться с беззаконием в армии".

В Москве и Ростове-на-Дону введен план "Крепость", там подняли по тревоге силовиков, а также строят на дороге между городами блокпосты.

В ФСБ возбудили уголовное дело против Пригожина и заявили, что он призывает к фактическому началу гражданского конфликта.

Детальнее о событиях, происходящих в РФ читайте в материале РБК-Украина.

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