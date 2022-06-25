США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе: что известно о генерале

Генерал армии США Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности в четверг вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Каволи, который в настоящее время командует силами Армии США на европейском континенте, сменит генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США, а также главнокомандующего силами НАТО.

Каволи примет на себя командование на церемонии 1 июля. Он берет бразды правления в свои руки в момент, когда российские силы наступают на Донбассе.

Украинские лидеры все чаще призывают администрацию Байдена предоставить Украине артиллерию с большей дальностью поражения и новейшее оружие, такое как боевые беспилотники.

Каволи также вступает в должность, в то время, когда НАТО рассматривает вопрос о предоставлении членства Швеции и Финляндии - скандинавским странам, которые десятилетиями сохраняли официальный нейтралитет. Все 30 стран-членов НАТО должны проголосовать о приеме Швеции и Финляндии в Альянс. Однако Турция выдвинула возражения, которые могут помешать расширению блока.

В мае, свидетельствуя на слушаниях по своему утверждению на должность в сенатском комитете по вооруженным силам, Каволи поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал обеих стран.

На следующей неделе НАТО проведет долгожданный саммит в Мадриде, на котором лидеры, как ожидается, примут новую стратегическую концепцию, обсудят увеличение сил Альянса на восточном фланге, а также продолжение помощи Украине. Путинское вторжение в Украину привело к консолидации позиции стран НАТО.

Каволи подтвердил, что он поддерживает членов Альянса, увеличивающих свои расходы на оборону сверх текущего уровня в два процента от валового внутреннего продукта, установленного Уэльским обязательством 2014 года.

Четырехзвездный генерал свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.

Его повышение было одобрено сенатским комитетом по вооруженным силам 15 июня. Сенат также утвердил несколько других американских военачальников на командных постах в Европе.

Напомним, ранее экс-командующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с РФ.

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