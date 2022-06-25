ru ua
Сб, 25 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе: что известно о генерале

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 25 июня 2022 06:11
США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе: что известно о генерале Фото: генерал Кристофер Каволи (7th Army Joint Multinational Training Command/wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генерал армии США Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности в четверг вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Каволи, который в настоящее время командует силами Армии США на европейском континенте, сменит генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главы европейского командования США, а также главнокомандующего силами НАТО.

Каволи примет на себя командование на церемонии 1 июля. Он берет бразды правления в свои руки в момент, когда российские силы наступают на Донбассе.

Украинские лидеры все чаще призывают администрацию Байдена предоставить Украине артиллерию с большей дальностью поражения и новейшее оружие, такое как боевые беспилотники.

Каволи также вступает в должность, в то время, когда НАТО рассматривает вопрос о предоставлении членства Швеции и Финляндии - скандинавским странам, которые десятилетиями сохраняли официальный нейтралитет. Все 30 стран-членов НАТО должны проголосовать о приеме Швеции и Финляндии в Альянс. Однако Турция выдвинула возражения, которые могут помешать расширению блока.

В мае, свидетельствуя на слушаниях по своему утверждению на должность в сенатском комитете по вооруженным силам, Каволи поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал обеих стран.

На следующей неделе НАТО проведет долгожданный саммит в Мадриде, на котором лидеры, как ожидается, примут новую стратегическую концепцию, обсудят увеличение сил Альянса на восточном фланге, а также продолжение помощи Украине. Путинское вторжение в Украину привело к консолидации позиции стран НАТО.

Каволи подтвердил, что он поддерживает членов Альянса, увеличивающих свои расходы на оборону сверх текущего уровня в два процента от валового внутреннего продукта, установленного Уэльским обязательством 2014 года.

Четырехзвездный генерал свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.

Его повышение было одобрено сенатским комитетом по вооруженным силам 15 июня. Сенат также утвердил несколько других американских военачальников на командных постах в Европе.

Напомним, ранее экс-командующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
Кулеба назвал единственное преимущество России на войне против Украины
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение