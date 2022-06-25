США затвердили нового командувача силами НАТО в Європі: що відомо про генерала

Генерал армії США Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді в четвер увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Каволі, який зараз командує силами армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави Європейського командування США, а також головнокомандувача силами НАТО.

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Він бере кермо влади у свої руки в момент, коли російські сили наступають на Донбасі.

Українські лідери все частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.

Каволі також вступає на посаду, в той час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії - скандинавським країнам, які десятиліттями зберігали офіційний нейтралітет. Всі 30 країн-членів НАТО повинні проголосувати про приймання Швеції і Фінляндії в Альянс. Однак Туреччина висунула заперечення, які можуть перешкодити розширенню блоку.

У травні, засвідчуючи на слуханнях за своїм твердженням на посаду в сенатському комітеті з питань збройних сил, Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.

Наступного тижня НАТО проведе довгоочікуваний саміт в Мадриді, на якому лідери, як очікується, приймуть нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні. Путінське вторгнення в Україну призвело до консолідації позиції країн НАТО.

Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

Чотиризірковий генерал вільно говорить по-російськи і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення було схвалено сенатським комітетом з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.

Нагадаємо, раніше екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з РФ.

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