США затвердили нового командувача силами НАТО в Європі: що відомо про генерала
Генерал армії США Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді в четвер увечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Каволі, який зараз командує силами армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави Європейського командування США, а також головнокомандувача силами НАТО.
Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Він бере кермо влади у свої руки в момент, коли російські сили наступають на Донбасі.
Українські лідери все частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.
Каволі також вступає на посаду, в той час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії - скандинавським країнам, які десятиліттями зберігали офіційний нейтралітет. Всі 30 країн-членів НАТО повинні проголосувати про приймання Швеції і Фінляндії в Альянс. Однак Туреччина висунула заперечення, які можуть перешкодити розширенню блоку.
У травні, засвідчуючи на слуханнях за своїм твердженням на посаду в сенатському комітеті з питань збройних сил, Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.
Наступного тижня НАТО проведе довгоочікуваний саміт в Мадриді, на якому лідери, як очікується, приймуть нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні. Путінське вторгнення в Україну призвело до консолідації позиції країн НАТО.
Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.
Чотиризірковий генерал вільно говорить по-російськи і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.
Його підвищення було схвалено сенатським комітетом з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.
Нагадаємо, раніше екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з РФ.
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