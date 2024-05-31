UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії: не лише Харківський напрямок

Фото: Україна може бити американською зброєю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російським угрупуванням поблизу кордону там, де це необхідно.

Про це розповів представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

На питання журналіста, щодо того, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумська область, представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатись, так, як це необхідно.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - наголосив Карпентер.

 

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні вперше підтвердив, що президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

Детальніше про те, що це рішення дає українській армії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України