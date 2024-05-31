В США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії: не лише Харківський напрямок

На питання журналіста, щодо того, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумська область, представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатись, так, як це необхідно.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - наголосив Карпентер.