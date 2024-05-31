В США уточнили "границы" разрешения ударов по России: не только Харьковское направление

На вопрос журналиста, о том, касается ли разрешение на удары по РФ не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумская область, представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Украина может защищаться так, как это необходимо.

"Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да - через границу против поступающих оттуда атак РФ", - подчеркнул Карпентер.