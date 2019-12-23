США установили условия для снятия санкций с России

Появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

DASKA предполагает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям из-за агрессии в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет.

Санкции накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т.д.

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть "заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем альянса".

Еще один новый раздел озаглавлен "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО". Этот раздел может отсылать к случаям с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в марте 2018 года и к убийству в Берлине в августе этого года гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

Напомним, Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на санкции Вашингтона против газопроводов.