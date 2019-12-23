США встановили умови для зняття санкцій з Росії

З'явилася оновлена версія законопроекту DASKA про санкції проти Росії, в якій внесені поправки, які встановлюють порядок введення і зняття санкцій. Документ опублікований на сайті Конгресу США.

DASKA передбачає введення санкцій проти Росії з двох причин: втручання у внутрішню політику США і агресію проти України. Поправки сенаторів Ліндсі Грема і Роберта Менендеса встановлюють теоретичну можливість відмови від введення санкцій.

Зняття санкцій відбудеться в тому випадку, якщо розвідка і Держдеп представлять доповідь, в якій доведуть, що такого втручання не було. Аналогічний принцип діє по санкціям через агресію щодо України. Після підписання законопроекту Держдеп і національна розвідка повинні протягом 45 днів представити доповідь, в якій буде вказано, чи бере участь Росія у військових діях проти України, чи підтримує їх, чи ні.

Санкції накладаються на російські СПГ-проекти за кордоном, на держборг Росії, банки, що підтримують втручання в демократичні процеси, суднобудівні компанії і т. д.

Грем і Менендес поправками додали ще кілька пунктів в законопроект. Так, у ньому з'явився розділ, в якому йдеться, що завданням США щодо НАТО має бути "укладення угоди, за якою члени НАТО не мають набувати оборонні технології, несумісні з безпекою систем альянсу".

Ще один новий розділ названо "Введення санкцій з урахуванням вбивств, скоєних Російською Федерацією на території Сполучених Штатів і країн - учасниць НАТО". Цей розділ може відсилати до випадків з отруєнням екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії в березні 2018 року, вбивства в Берліні в серпні цього року громадянина Грузії і чеченського бойовика Зелімхана Хангошвілі.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за кількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров пообіцяв, що Москва відповість на санкції Вашингтона проти газопроводів.