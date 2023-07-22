В США успішно протестували дрон-шпигун, якого не помічає ППО
У США провели успішні випробовування безпілотника Phasa35 - він може шпигувати за об'єктами зі стратосфери і є невразливим до систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, дрон запустили зі штату Нью-Мексико. Він піднявся на висоту у понад 20 кілометрів над Землею, та пробув там близько доби.
За словами розробника Phasa35, в стратосфері БпЛА може пробути до року, оскільки "живиться" енергією сонця за допомогою сонячних батарей.
Крім того, журналісти видання повідомляють, шо Phasa35 на висоті невразливий для протиповітряних систем оборони: йому навіть не загрожують радари й засоби радіоелектронної боротьби.
Детальніше про американський дрон
Дрон Phasa35 оснащений сонячними батареями, які забезпечують його системи енергією вдень, а також батареями, що перезаряджаються, - для роботи в нічний час.
Створений для:
- надтривалого спостереження,
- розвідки,
- охорони,
- забезпечення зв'язку,
- захисту кордонів.
Розмах крила - 35 метрів, корисне навантаження - до 15 кілограмів.
Нагадаємо, сьогодні британське Міністерство оборони продемонструвало евакуацію військового за допомогою квадрокоптера Malloy. В міністерстві повідомили, що саме ці дрони ввійшли до пакета допомоги Україні від Великої Британії.
Раніше повідомлялось, що українським розвідникам передадуть 105 безпілотників Vector в межах контракту Міноборони з компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.
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