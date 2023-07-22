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В США успешно протестировали дрон-шпион, которого не замечает ПВО

Новина українською →
США, Суббота 22 июля 2023 19:56
В США успешно протестировали дрон-шпион, которого не замечает ПВО Фото: дрон-шпион США Phasa35 (twitter.com/BAESystemsInc)
Автор: Карина Левицкая

В США провели успешные испытания беспилотника Phasa35 - он может шпионить за объектами из стратосферы и неуязвим для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, дрон запустили из штата Нью-Мексико. Он поднялся на высоту более 20 километров над Землей, и пробыл там около суток.

По словам разработчика Phasa35, в стратосфере БпЛА может пробыть до года, поскольку "питается" энергией солнца с помощью солнечных батарей.

Кроме того, журналисты издания сообщают, что Phasa35 на высоте неуязвим для противовоздушных систем обороны: ему даже не угрожают радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Подробнее об американском дроне

Дрон Phasa35 оснащен солнечными батареями, которые снабжают его системы энергией днем, а также перезаряжаемыми батареями - для работы в ночное время.

Создан для:

  • сверхпродолжительного наблюдения,
  • разведки,
  • охраны,
  • обеспечение связи,
  • защиты границ.

Размах крыла - 35 метров, полезная нагрузка - до 15 килограммов.

Напомним, сегодня британское Министерство обороны продемонстрировало эвакуацию военного с помощью квадрокоптера Malloy. В министерстве сообщили, что именно эти дроны вошли в пакет помощи Украине от Великобритании.

Ранее сообщалось, что украинским разведчикам будут переданы 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны с компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

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