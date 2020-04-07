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В США начали испытывать вакцину от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 18:33
В США начали испытывать вакцину от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разработку вакцины поддержал Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов приняло заявку фармкомпании Inovio о начале клинических испытаний на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити. Первую дозу вакцины от инфекции они приняли в понедельник, 6 апреля.

Ряд некоммерческих организаций поддержал разработку этой вакцины, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Компания планирует получить ранние данные о безопасности вакцины до конца лета и создать миллион доз до конца текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заболевании коронавируса.

Кроме того, австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.

Добавим, что США могут получить вакцину от коронавируса до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся на первом этапе тестирования.

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