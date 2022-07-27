США ускоряют поставки оружия Украине, - Пентагон

Как сообщает министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Остин заверил Резникова, что "Соединенные Штаты стремятся как можно скорее доставить оборудование в Украину".

Отмечается, что собеседники обсудили результаты недавней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-4", а также текущую помощь в сфере безопасности, включая недавнее обязательство США предоставить системы HIMARS.

В ходе переговоров также было условлено поддерживать тесную координацию.

Ранее о телефонном разговоре сообщил Алексей Резников. По его словам, стороны обсудили итоги четвертого заседания в формате "Рамштайн".

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