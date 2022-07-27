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США прискорюють постачання зброї Україні, - Пентагон

Фото: Ллойд Остін, Міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США докладають зусиль, щоб якомога швидше передати Україні озброєння і техніку, в тому числі системи HIMARS, з останнього пакету оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагон.

Як повідомляє міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори телефоном зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Остін запевнив Резнікова, що "Сполучені Штати прагнуть якомога швидше доставити обладнання в Україну".

Зазначається, що співрозмовники обговорили результати нещодавньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-4", а також поточну допомогу у сфері безпеки, включаючи нещодавнє зобов'язання США надати системи HIMARS.

В ході переговорів також було домовлено підтримувати тісну координацію.

Раніше про телефонну розмову повідомив Олексій Резніков. За його словами, сторони обговорили підсумки четвертого засідання у форматі "Рамштайн".

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Зброя з США