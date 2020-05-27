США ускорили вывод войск из Афганистана из-за пандемии

Соединенные Штаты ускорили процесс вывода войск из Афганистана из-за ситуации с пандемией коронавируса. Сейчас США опережают график на полмесяца.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно договоренностям между США и "Талибаном", к середине июня численность американских военных в Афганистане должна сократить с 13 до 8,6 тысяч. При этом по данным представителей США, цель в 8,6 тысяч военных будет достигнута уже в ближайшие дни, к началу июня.

"Из-за опасений, связанных с COVID-19, мы движемся к запланированному сокращению численности быстрее, чем предполагалось", - сказал один из чиновников.

Согласно договоренностям, окончательно американские военные должны покинуть Афганистан к маю 2021 года.

Напомним, 29 февраля США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане.

В начале марта американские военные начали вывод войск из Афганистана, при этом между США и талибами продолжались некоторые столкновения.

На прошлой неделе "Талибан" объявил о трехдневном перемирии в связи с празднованием окончания "Рамадана".