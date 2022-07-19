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США усилят санкции против Ирана в случае передачи беспилотников России, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 19 июля 2022 02:32
США усилят санкции против Ирана в случае передачи беспилотников России, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Неда Прайса во время брифинга.

Прайс отметил, что США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.

"Мы уже выражали нашу обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира", - заявил он.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.

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