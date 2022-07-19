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США посилять санкції проти Ірану в разі передачі безпілотників Росії, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 19 липня 2022 02:32
США посилять санкції проти Ірану в разі передачі безпілотників Росії, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США посилять санкції проти Ірану, якщо він вирішить надати Росії безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Неда Прайса під час брифінгу.

Прайс зазначив, що США вже висловлювали стурбованості щодо надання Іраном безпілотних технологій і продовжують стежити за ситуацією.

"Ми вже висловлювали нашу стурбованість з приводу надання Іраном безпілотних технологій. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Всі наші санкції залишаються в силі. Будь-яка подібна операція призведе до ряду санкцій, які є у нас в запасі, а також, ймовірно, ряду санкцій з боку інших країн світу", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Після чого глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном і заявив, що Росія не повинна отримувати від країн світу ніяку військову допомогу для ведення війни проти України.

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