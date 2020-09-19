ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США усилили военное присутствие в Сирии из-за России

Автор: Максим Зайченко

Соединенные Штаты Америки усилили свое военное присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, обостривших напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Об этом пишет BBC.

Американские официальные лица заявили, что шесть боевых машин "Брэдли" и около 100 военнослужащих отправились на северо-восток Сирии. Капитан ВМС США Билл Урбан заявил, что этот шаг "обеспечит безопасность и безопасность коалиционных сил".

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, но будут защищать коалиционные силы, если это необходимо", - заявил он.

Самые читаемые новости

По словам американских чиновников, эти действия являются сигналом для России, чтобы придерживаться взаимных процессов деэскалации конфликта.

На протяжении многих лет между американскими и российскими войсками в Сирии часто происходили столкновения. Но в последние недели инциденты на северо-востоке Сирии становятся все более воинственными.

В конце августа семь американских солдат получили ранения в результате столкновения с российским автомобилем. Правительства России и США обвинили друг друга в столкновении.

Отметим, ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСирия