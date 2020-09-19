США усилили военное присутствие в Сирии из-за России

Соединенные Штаты Америки усилили свое военное присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, обостривших напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Об этом пишет BBC.

Американские официальные лица заявили, что шесть боевых машин "Брэдли" и около 100 военнослужащих отправились на северо-восток Сирии. Капитан ВМС США Билл Урбан заявил, что этот шаг "обеспечит безопасность и безопасность коалиционных сил".

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, но будут защищать коалиционные силы, если это необходимо", - заявил он.

По словам американских чиновников, эти действия являются сигналом для России, чтобы придерживаться взаимных процессов деэскалации конфликта.

На протяжении многих лет между американскими и российскими войсками в Сирии часто происходили столкновения. Но в последние недели инциденты на северо-востоке Сирии становятся все более воинственными.

В конце августа семь американских солдат получили ранения в результате столкновения с российским автомобилем. Правительства России и США обвинили друг друга в столкновении.

Отметим, ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.