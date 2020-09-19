США підсилили військову присутність в Сирії через Росію

Сполучені Штати Америки посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

Про це пише BBC.

Американські офіційні особи заявили, що шість бойових машин "Бредлі" і близько 100 військовослужбовців відправились на північний схід Сирії. Капітан ВМС США Білл Урбан заявив, що цей крок "забезпечить безпеку та безпеку коаліційних сил".

"Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з якою-небудь іншою країною в Сирії, але будуть захищати коаліційні сили, якщо це необхідно", - заявив він.

За словами американських чиновників, ці дії є сигналом для Росії, щоб дотримуватися взаємних процесів деескалації конфлікту.

Протягом багатьох років між американськими та російськими військами в Сирії часто відбувалися зіткнення. Але в останні тижні інциденти на північному сході Сирії стають все більш войовничими.

Наприкінці серпня сім американських солдатів отримали поранення в результаті зіткнення з російським автомобілем. Уряди Росії та США звинуватили один одного в зіткненні.

Зазначимо, раніше ООН визнала авіаудари російських і сирійських сил по мирних цілях у Сирії військовими злочинами.