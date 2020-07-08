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ООН считает авиаудары России по гражданским в Сирии военными преступлениями

Среда 08 июля 2020 обновлено 06:46
ООН считает авиаудары России по гражданским в Сирии военными преступлениями
Фото: последствия авиаудара (who.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жертвами российских авиаударов стали сотни людей

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии расценивает авиаудары сирийских и российских самолетов по гражданским объектам в провинции Идлиб как военные преступления. От российских авиаударов погибли сотни мирных жителей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на доклад экспертов ООН.

Доклад охватывает период с ноября 2019 до июня 2020 года и основывается на информации о перелетах российских военных самолетов и свидетельствах очевидцев.

Комиссия возлагает на Россию ответственность за удар 5 марта по птицефабрике вблизи города Маарет-Мисрин. На территории птицефабрики находились гражданские, которые были вынуждены покинуть свои дома в провинции Идлиб.

Также Россия несет ответственность за 3 удара рядом с больницей в городе Ариха, совершенные 29 января.

Кроме того, как утверждают в ООН, без российской поддержки не обошлись 47 нападений на гражданских на северо-западе Сирии, которые совершили сирийские правительственные силы.

Напомним, жертвами авиаудара России по птицефабрике вблизи города Маарет-Мисрин стали 10 мирных жителей.

Днем ранее, сирийские правительственные войска и российская авиация убили 12 гражданских в ходе ударов по городу Идлиб.

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