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США усилили разведку из-за стягивания войск России к границам Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки обеспокоены обострением ситуации на Донбассе и информацией о стягивании Россией своих войск к границе с Украиной. Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения.

Об этом сообщают американские издания Politico и The New York Times.

По данным американских СМИ, на этой неделе Европейское военное командование США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса". Этот уровень, как отмечают в NYT, является самым высоким. Уровень решили повысить после того, как российские войска в течение нескольких дней не покинули приграничный с Украиной район.

В то же время представитель Европейского командования капитан Вэнди Снайдер отказалась ответить Politico на вопрос об уровнях наблюдения, сославшись на секретность, но уточнила, что командование "очень внимательно следит за ситуацией".

Кроме того, как пишет Politico, в последнее время Россия демонстрирует необычную активность в регионе. Так, в понедельник, 29 марта, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух из-за необычно большого количества полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи границ союзников.

Напомним, на этой неделе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Как рассказал Хомчак, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.

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