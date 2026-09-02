США уразили понад 100 іранських цілей, послабивши загрозу в Ормузі, - Axios

Американські військові у вівторок завдали серії ударів по Ірану, під час яких уразили близько 100 цілей. Серед них - два іранські урядові танкери, які американські безпілотники вразили ракетами в машинні відділення.

Серед інших цілей були об'єкти протиповітряної оборони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), радіолокаційні системи, мінні установки, об'єкти зв'язку, а також пускові установки протикорабельних ракет і ударних безпілотників.

За словами американського чиновника, удари послабили атакувальні можливості Ірану й "виграли щонайменше місяць" зниження загрози для комерційних суден. Саму ідею він описав як намір "скосити газон" - зменшити ризик іранських атак на танкери, кораблі та літаки США.

Нова політика "танкер за танкер"

Удари по танкерах стали першим випадком, коли США атакували іранські судна саме у відповідь на атаки Ірану, а не для запобігання порушенню морської блокади. За словами чиновника, це частина нової політики "танкер за танкер", схваленої Дональдом Трампом.

Попри це, за даними американських чиновників, відповідь Ірану виявилася невдалою. Було випущено близько 25 балістичних ракет, але лише половина досягла повітряного простору Йорданії - 10 перехопили, а три впали без жертв. Крім того, Іран запустив близько двох десятків безпілотників по базах США в Бахрейні, а також ракети й дрони по базах у Кувейті. Більшість цілей перехопили.

Поки США та Іран обмінювалися вогнем, американські війська продовжували проводити кораблі через протоку. За словами чиновника, у вівторок близько 40 суден із мільйонами барелів нафти заходили в країни регіону та виходили з них.

Суперечка щодо жертв

Сторони розійшлися в оцінках через повідомлення Ірану про загибель цивільних. Іранські ЗМІ заявили, що один з ударів США влучив у весільну церемонію в місті Кухестак, унаслідок чого загинули щонайменше четверо людей, ще понад 35 дістали поранень.

Речник CENTCOM Тім Гокінс відповів, що військові обізнані з повідомленнями іранських державних ЗМІ, однак американська армія, на відміну від КВІР, ніколи не атакує цивільних.