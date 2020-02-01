США знищили ватажка Аль-Каїди в Ємені

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За даними CNN, сили США ліквідували одного з ватажків Касіма аль-Раймі

Армія США завдала удару по позиціях терористичного угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові в Ємені. Ймовірно, сили США ліквідували одного з ватажків Касіма аль-Раймі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерела в адміністрації президента Дональда Трампа, Сполучені Штати нанесли авіаудари, спрямовані проти Касіма аль-Раймі, лідера Аль-Каїди на Аравійському півострові.

Видання The New York Times пише, що офіційні особи США вважають, що Касим аль-Раймі був ліквідований в результаті авіаударів. При цьому американські чиновники оголосять про знищення лідера угруповання лише після отримання додаткових підтверджень його смерті.

Нагадаємо, Трамп заявив про ліквідацію сина відомого терориста Усами бен Ладена. За словами американського президента, Хамза бен Ладен був убитий в ході контртерористичної спецоперації США в афгано-пакистанському регіоні. Трамп додав, що вбивства сина бен Ладена підірве діяльність "Аль-Каїди".

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розширив санкції проти лідерів і учасників 12 терористичних угруповань. Зокрема, санкції були введені у відношенні лідерів "Хезболли", ХАМАС, "Ісламського джихаду", ІДІЛ і "Талібану". Також в санкційний список потрапили 15 терористів.