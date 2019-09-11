США ввели санкции против лидеров террористических организаций

Иллюстративное фото (скриншот видео Al Joumhouria)

В санкционный список Госдепа попали 12 лидеров и 15 участников террористических организаций

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

В санкционный список Госдепа попали 12 лидеров террористических организаций, включая "Хезболлу", ХАМАС, "Исламский джихад", "Исламское государство" (ИГИЛ) и "Талибан".

Министерство финансов Соединенных Штатов в дополнение к этому включило в список 15 террористов, связанных в том числе с ХАМАС, иранскими силами Корпуса стражей исламской революции, а также ИГИЛ и Аль-Каидой.

В сообщении отмечается, что санкционный список был расширен в соответствии с распоряжением президента страны Дональда Трампа о модернизации и усилении санкций по борьбе с терроризмом, а принятые меры направлены на то, чтобы лишить террористов ресурсов для планирования и проведения атак.

Напомним, министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что администрация президента рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.