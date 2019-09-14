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Трамп подтвердил ликвидацию сына бен Ладена

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 17:07
Трамп подтвердил ликвидацию сына бен Ладена
Фото: Хамза бен Ладен (из открытых источников)

Сын бен Ладен был ликвидирован в результате спецоперации США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации сына известного террориста Усамы бен Ладена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского президента, Хамза бен Ладен был убит в ходе контртеррористической спецоперации США в афгано-пакистанском регионе. Трамп добавил, что убийства сына бен Ладена подорвет деятельность "Аль-Каиды".

"Уничтожение Хамзы бен Ладена не только оставит "Аль-Каиду" важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и связи с другими террористическими организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что источники в администрации президента США заявили о ликвидации сына Усамы бен Ладена - Хамзы. Однако американские чиновники не уточняли детали его смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон расширил санкции против лидеров и участников 12 террористических группировок. В частности, санкции были введены в отношении лидеров "Хезболлы", ХАМАС, "Исламского джихада", ІДІЛ и "Талибана". Также в санкционный список попали 15 террористов.

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Новости Украины Усама бен ЛаденСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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