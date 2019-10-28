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В США умер сенатор - основатель "черного кокуса"

Новости » В мире    28.10.2019 - 06:57
В США умер сенатор - основатель "черного кокуса"
Фото: Джон Коньерс (https://twitter.com/KristenClarkeJD)

Коньерс известен как основатель "черного кокуса", сообщества чернокожих конгрессменов

В США в возрасте 90 лет умер основатель сообщества черных конгрессменов США экс-сенатор из Детройта Джон Коньерс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Коньерс известен как основатель "черного кокуса", сообщества чернокожих конгрессменов и всячески отстаивал права черного населения США. Он проработал сенатором более 52 лет.

В 1964 году ему удалось стать одним из шести первых черных конгрессменов палаты представителей в составе Демократической партии.

В течение 15 лет Коньерс добивался, чтобы день рождения Мартина Лютера Кинга стал национальным праздником.

К концу политической карьеры Коньерса обвинили в приставаниях к сотрудницам Конгресса. В 2017 году он отказался переизбираться, сославшись на проблемы со здоровьем.

Напомним, 17 октября в США умер руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей Элия Каммингс, который принимал активное участие в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве умер известный фотограф Владимир Струмовский, который долгое время проработал в Верховной Раде Украины.

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