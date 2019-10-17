В США умер один из инициаторов импичмента Трампа

Фото: Элия Каммингс (Дж. Скотт Эпплвайт / AP)

Политик умер после "длительного ухудшения состояния здоровья"

В США умер руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей Элия Каммингс, который принимал активное участие в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Заявление офиса политика опубликовала журналистка Эн Креймер в Twitter.

Сообщается, что политик умер на 68 году жизни.

"Около 2.45 в четверг, 17 октября 2019 года, конгрессмен Элия Каммингс умер в больнице имени Джона Хопкинса в связи с длительным ухудшением состояния здоровья", - говорится в заявлении.

В офисе политика добавили, что больше информации предоставят позже. Как отмечает ABC NEWS, комитет по надзору Палаты представителей США от Демократической партии является одним из трех в Конгрессе, которые сейчас рассматривают вопрос импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Также РБК-Украина сообщало, что Пентагон отказался представить документы на запрос Палаты представителей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.