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У США помер один із ініціаторів імпічменту Трампа

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 14:36
У США помер один із ініціаторів імпічменту Трампа
Фото: Елія Каммінгс (Дж. Скотт Эпплвайт / AP)

Політик помер після "тривалого погіршення стану здоров'я"

У США помер керівник комітету з питань нагляду Палати представників Елія Каммінгс, який брав активну участь в справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Заяву офісу політика опублікувала журналістка Ен Креймер у Twitter.

Повідомляється, що політик помер на 68 році життя.

"Близько 2.45 у четвер, 17 жовтня 2019 року, конгресмен Елія Каммінгс помер у лікарні імені Джона Хопкінса у зв'язку з тривалим погіршенням стану здоров'я", - йдеться у заяві.

У США помер один із ініціаторів імпічменту Трампа

В офісі політика додали, що більше інформації нададуть пізніше. Як відзначає ABC NEWS, комітет по нагляду Палати представників США від Демократичної партії є одним з трьох в Конгресі, які зараз розглядають питання імпічменту президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Також РБК-Україна повідомляло, що Пентагон відмовився надати документи на запит Палати представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

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Новини України імпічментДональд ТрампСполучені Штати Америки
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