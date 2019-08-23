У США помер мільярдер Девід Кох

Фото: Девід Кох (twitter.com)

Мільярдер помер на 80 році життя

Американський мільярдер, співзасновник енергетичної та хімічної корпорації Koch Industries Девід Кох помер у США у 79 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

За словами старшого брата мільярдера Чарльза Коха, 27 років тому у його брата діагностували прогресуючий рак передміхурової залози.

Як відомо, в минулому році Девід Кох відійшов від управління Koch Industries через погіршення стану здоров'я. Також він припинив брати участь у всіх політичних організаціях. Брати Кох допомогою цього фонду підтримували Республіканську партію і різні політичні ініціативи республіканців. Він також займався благодійністю у сфері мистецтва, підтримував балет. Сім'я жертвувала великі суми лікарням на проекти, пов'язані з дослідженням методів лікування раку.

Нагадаємо, раніше Bloomberg назвав найбагатші сім'ї миру. Третя сходинка реейтинга в цьому році дісталася Чарльзу і Девіду Кохам, двом синам Фреда Коха, який у 1940 році заснував компанію, яка перетворилася через 40 років в американську корпорацію Koch Industries. Стан Кохов збільшилася за рік на 25 млрд доларів і тепер становить 125 млрд доларів.