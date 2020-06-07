В США умер легендарный гимнаст Курт Томас

Фото: Курт Томас (скриншот)

Причиной смерти Курта Томаса стал инсульт

В США в созрасте 64 лет умер трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас. Он был первым американским гимнастом, выигравшим золотую медаль чемпионата мира.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Семья Томаса сказала, что он умер в пятницу, 5 июня. Причиной смерти стал инсульт, который случился 24 мая.

Курт Томас стал первым американским гимнастом, выигравшим золотую медаль чемпионата мира в вольных упражнениях, это произошло на турнире 1978 года в Страсбурге.

На следующем чемпионате мира 1979 года в американском Форт-Уэрте он завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Томас также трижды завоевал американский кубок

Спортсмен считался претендентом на золотые медали на Олимпиаде 1980 года, но не смог выступить из-за бойкота Игр со стороны США.

"В своем уме и сердце я знал, что в то время я был лучшим", - сказал Томас в интервью Sun-Sentinel в 1989 году.

В 2003 году Томас был введен в Международный зал славы гимнастики.

В честь Томаса названы два гимнастических упражнения - "круги Томаса" (акробатическое упражнение на коне) и "сальто Томаса" (полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).

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Автор: Надежда Собенко