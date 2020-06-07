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У США помер легендарний гімнаст Курт Томас

Новини » В світі     07.06.2020 - 05:32
У США помер легендарний гімнаст Курт Томас
Фото: Курт Томас (скріншот)

Причиною смерті Курта Томаса став інсульт

У США в созрасте 64 років помер триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики американець Курт Томас. Він був першим американським гімнастом, виграв золоту медаль чемпіонату світу.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Сім'я Томаса сказала, що він помер у п'ятницю, 5 червня. Причиною смерті став інсульт, який трапився 24 травня.

Курт Томас став першим американським гімнастом, виграв золоту медаль чемпіонату світу у вільних вправах, це сталося на турнірі 1978 року в Страсбурзі.

На наступному чемпіонаті світу 1979 року в американському Форт-Уэрте він завоював дві золоті, три срібні та одну бронзову медаль. Томас також тричі завоював американський кубок

Спортсмен вважався претендентом на золоті медалі на Олімпіаді 1980 року, але не зміг виступити із-за бойкоту Ігор з боку США.

"У своєму розумі й серці я знав, що в той час я був кращим", - сказав Томас в інтерв'ю Sun-Sentinel у 1989 році.

У 2003 році Томас був введений в Міжнародний зал слави гімнастики.

На честь Томаса названі два гімнастичних вправи - "кола Томаса" (акробатичне вправа на коні) і "сальто Томаса" (полуторна згруповане сальто назад, переходить у полуторний перекид з переворотом).

Нагадаємо, в травні пішов з життя легенда радянського хокею Юрій Гомоляко.

Як писало РБК-Україна, помер відомий британський рок-музикант, який заснував групу The Sweet.

В перший день літа помер видатний український композитор Мирослав Скорик.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкигимнастикапреступления
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