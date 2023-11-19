У США українець став керівником Марсіанської дослідницької станції в пустелі Юти

Інженер з України Сергій Якимов очолив Марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан-Рафаель. Вона знаходиться в американському штаті Юта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

З початку 2000-х років на станції проводять геологічні та соціальні дослідження, це відбувається за допомогою симуляції життя астронавтів на поверхні Марса.

"Ми приймаємо різні групи з усього світу, які проводять експерименти або тестують обладнання. І ця Марсіанська станція класифікується як геологічний аналог, тому що геологія навколишньої пустелі, вона близька до геології Марсу наскільки це можливо", - розповів Якимов.

За його словами, ротація дослідницьких груп триває від двох тижнів. В цей час учасники експедиції живуть у спеціальних модулях. Вони харчуються овочами та фруктами з "марсіанських" теплиць, а назовні виходять лише у скафандрах.

Якимов був учасником вже декількох таких експедицій і вважає що найважче у них - це впоратись з нудьгою.

"Найновіші результати досліджень, які були проведені групою із Європи, встановили, що найкращий екіпаж, який полетить на Марс, має повністю складатися із жінок", - каже українець.

Це пов'язано з тим, що жінки порівняно з чоловіками нібито споживають менше ресурсів: повітря, води, їжі, яких у космосі обмаль.

Сергій Якимов Навчався у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "системи керування літальними апаратами", а його мрією є можливість стати астронавтом та потрапити на Марс. Він потрапив у сотню претендентів на політ вісім років тому. Дослідницьку станцію було створено громадською організацією "Марсіанське товариство", а фінансують її різні меценати серед яких мільярдери Джеф Безос та Ілон Маск.

Дослідження Марсу

Раніше ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity підкорив рекордну для себе висоту 20 метрів. Політ був у одній точці. Попередній рекорд складав 18 метрів.

Це перше випробування польоту інших планетах. Вага апарату складає 1,8 кг на Землі та 0,68 кг на Марсі. Ingenuity провів у польоті 108,8 хвилин.

Керують вертольотом із Землі: подають команди, а потім зчитують дані. Спочатку NASA планувало здійснити п'ять польотів.

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