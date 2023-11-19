В США украинец стал руководителем Марсианской исследовательской станции в пустыне Юты

Инженер из Украины Сергей Акимов возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в пустыне Сан-Рафаэль. Она находится в американском штате Юта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

С начала 2000-х годов на станции проводятся геологические и социальные исследования, это происходит посредством симуляции жизни астронавтов на поверхности Марса.

"Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. И эта Марсианская станция классифицируется как геологический аналог, потому что геология окружающей пустыни, она близка к геологии Марса, насколько это возможно", - рассказал Якимов.

По его словам, ротация исследовательских групп длится от двух недель. В настоящее время участники экспедиции живут в специальных модулях. Они питаются овощами и фруктами из марсианских теплиц, а наружу выходят только в скафандрах.

Якимов был участником уже нескольких таких экспедиций и считает, что самое трудное в них - это справиться со скукой.

"Новейшие результаты исследований, проведенных группой из Европы, установили, что лучший экипаж, который полетит на Марс, должен полностью состоять из женщин", - говорит украинец.

Это связано с тем, что женщины по сравнению с мужчинами вроде бы потребляют меньше ресурсов: воздуха, воды, пищи, которых в космосе маловато.

Сергей Якимов Учился в Киевском политехническом институте по специальности "системы управления летательными аппаратами", а его мечтой - возможность стать астронавтом и попасть на Марс. Он попал в сотню претендентов на полет восемь лет тому назад. Исследовательская станция была создана общественной организацией "Марсианское общество", а финансируют ее разные меценаты среди которых миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

Исследование Марса

Ранее мы сообщали, что вертолет Ingenuity покорил рекордную для себя высоту 20 метров. Полет был в одной точке. Предыдущий рекорд составлял 18 метров.

Это первое испытание полета на других планетах. Вес аппарата составляет 1,8 кг на Земле и 0,68 на Марсе. Ingenuity провел в полете 108,8 минуты.

Управляют вертолетом с Земли: подают команды, а затем считывают данные. Сначала NASA планировало совершить пять полетов.

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