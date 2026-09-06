США, Україна та Європа продовжать переговори: Зеленський розкрив деталі

За словами Зеленського, до третьої частини переговорів у Києві долучилися європейські партнери. Після цього сторони домовилися продовжити спільну роботу та провести нову зустріч найближчим часом.

"Важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег, і ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться", - повідомив президент.

Таким чином, переговорний процес щодо завершення війни продовжиться вже за участю трьох сторін - України, США та європейських партнерів.

Де пройдуть наступні переговори

Водночас конкретне місце проведення наступної зустрічі наразі не визначене.

Зеленський зазначив, що переговори можуть відбутися в Європі, Сполучених Штатах або знову в Україні. Українська сторона, за його словами, готова до будь-якого з цих варіантів.

"Не знаю, де буде зустріч - в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову в Україні. Ми відкриті у будь-якому випадку", - сказав президент.

Дата наступної зустрічі також поки не оголошена. Водночас сторони домовилися не зупиняти переговорний процес і продовжити роботу над питаннями, пов'язаними із встановленням миру.