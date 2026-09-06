США, Украина и Европа продолжат переговоры: Зеленский раскрыл детали

По словам Зеленского, к третьей части переговоров в Киеве присоединились европейские партнеры. После этого стороны договорились продолжить совместную работу и провести новую встречу в ближайшее время.

"Важным также является факт присоединения к нам в третьей части наших переговоров европейских коллег, и мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся", - сообщил президент.

Таким образом, переговорный процесс по завершению войны продолжится уже с участием трех сторон – Украины, США и европейских партнеров.

Где пройдут следующие переговоры

В то же время, конкретное место проведения следующей встречи пока не определено.

Зеленский отметил, что переговоры могут состояться в Европе, Соединенных Штатах или снова в Украине. Украинская сторона, по его словам, готова к любому из этих вариантов.

"Не знаю, где будет встреча - в Европе, в Соединенных Штатах Америки, а может снова в Украине. Мы открыты в любом случае", - сказал президент.

Дата следующей встречи также пока не объявлена. В то же время, стороны договорились не останавливать переговорный процесс и продолжить работу над вопросами, связанными с установлением мира.