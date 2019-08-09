США и Украина начали совместный ядерный проект

Украина и США запустили проект сотрудничества в области современной ядерной науки и инженерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Посольства США в Украине.

Как отмечается, посол Украины в США Валерий Чалый отметил важность развития украинско-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома.

"В Вашингтоне начат проект сотрудничества между Украиной и США по образованию и исследованиям в области современной ядерной науки и инженерии", - сообщили в посольстве.

Напомним, в Конгрессе США одобрили еще 300 миллионов долларов военной помощи Украине. Из них 100 миллионов долларов выделят на летальное вооружение. Проект направлен на оказание ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Канады выделит на поддержку Украины 45 миллионов долларов.

Отметим, в июле 2015 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил новую проектную угрозу для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения в Украине.